Роскомнадзор назвал страны-источники вредоносного трафика

Роскомнадзор: основной вредоносный трафик исходит из США, Германии и Британии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Доля поступающего в Россию зарубежного вредоносного трафика во втором полугодии 2025 года осталась стабильно высокой, среди его основных стран-источников были США, Германия, Великобритания, Нидерланды, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.

«Доля зарубежного вредоносного трафика остается стабильно высокой. Во втором полугодии 2025 года ситуация с географией источников атак принципиально не изменилась. Основные страны-источники трафика — США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Индонезия, Тайвань, Франция, Швеция. Эти страны — ключевые мировые хабы хостинга и облачных услуг, что делает их удобной платформой для размещения элементов бот-сетей», — сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что в подавляющем большинстве случаев речь идет об использовании распределенных ботнетов, сформированных из скомпрометированных серверов, облачных виртуальных машин и конечных устройств, расположенных в различных странах. Такая модель позволяет злоумышленникам маскировать источник атак, повышать их устойчивость к блокировкам и оперативно наращивать мощность воздействий.

В ведомстве также поделились статистикой по DDoS-атакам: во втором полугодии 2025 года их было зафиксировано более 15 тысяч, а за весь прошлый год — свыше 21 тысячи против 10 тысяч годом ранее.

