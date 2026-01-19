Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области стихийные свалки вывезли с 18 га сельхозземель

51 стихийную свалку убрали с 18 га земель сельхозназначения в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за 2025 год на 18 га сельскохозяйственных земель ликвидировали 51 стихийную свалку. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Нелегальные свалки со строительным и бытовым мусором находились в Волгодонском, Заветинском, Орловском, Милютинском, Мартыновском, Мясниковском и Аксайском районах.

В Россельхознадзоре подчеркивают: земли сельхозназначения — главный национальный ресурс, поэтому использование таких территорий находится под особым контролем.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.