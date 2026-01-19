В Ростовской области стихийные свалки вывезли с 18 га сельхозземель

В Ростовской области за 2025 год на 18 га сельскохозяйственных земель ликвидировали 51 стихийную свалку. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.
Нелегальные свалки со строительным и бытовым мусором находились в Волгодонском, Заветинском, Орловском, Милютинском, Мартыновском, Мясниковском и Аксайском районах.
В Россельхознадзоре подчеркивают: земли сельхозназначения — главный национальный ресурс, поэтому использование таких территорий находится под особым контролем.
