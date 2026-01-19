В Иркутске действует режим повышенной готовности из-за морозов

В Иркутске сохраняется режим повышенной готовности из-за аномальных морозов. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, температура в городе опускалась до −40 градусов, что на 7−15 градусов ниже нормы.
— Морозы стали серьёзным испытанием для городских систем. За выходные участились пожары из-за замыканий и нарушений в эксплуатации оборудования, а также произошло несколько аварий на сетях. Все нештатные ситуации были отработаны, — сказал мэр Руслан Болотов.
Главная задача сейчас — обеспечить стабильную работу котельных и сетей, а также оперативно реагировать на любые происшествия. Особое внимание уделят общественному транспорту, включая контроль за работой коммерческих перевозчиков.
Администрация также предупредила жителей о возросшей в морозы агрессии бродячих собак. Сибирякам советуют не подкармливать бездомных животных, чтобы не провоцировать образование стай вблизи домов.
