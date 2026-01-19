В Иркутске действует режим повышенной готовности из-за морозов

— Морозы стали серьёзным испытанием для городских систем. За выходные участились пожары из-за замыканий и нарушений в эксплуатации оборудования, а также произошло несколько аварий на сетях. Все нештатные ситуации были отработаны, — сказал мэр Руслан Болотов.