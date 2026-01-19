Ричмонд
Пять населенных пунктов Башкирии получат миллионы на создание комфортной среды

В Башкирии выиграли федеральный грант на благоустройство еще пяти городов и сел.

Источник: Комсомольская правда

Пять новых городов и сел в Башкирии ждет преображение. Местные проекты по созданию комфортной городской среды стали победителями всероссийского конкурса и получат финансирование. Об этом на совещании в правительстве республики сообщила министр ЖКХ Ирина Голованова.

В число проектов-победителей 2025 года вошли инициативы из Октябрьского, села Иванаево, Чишмов, села Верхнеяркеево и Кушнаренково. Каждый проект имеет свое название и концепцию, например, «Иванаевский сад. Ростки будущего» или «Связующие нити центра Верхнеяркеево». Графики их реализации уже утверждены.

Как пояснила министр, общая сметная стоимость заявленных работ превышает 900 миллионов рублей. На их воплощение в жизнь в 2026—2027 годах из федерального бюджета выделят премию в размере 436 миллионов рублей. За все время участия в этом конкурсе из Башкирии было поддержано уже 39 проектов, 30 из которых уже полностью завершены. Общий бюджет всех этих инициатив превысил 6,6 миллиарда рублей, причем 3,3 миллиарда — это средства федеральной казны.

