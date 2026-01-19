Пять населенных пунктов Башкирии получат миллионы на создание комфортной среды

Как пояснила министр, общая сметная стоимость заявленных работ превышает 900 миллионов рублей. На их воплощение в жизнь в 2026—2027 годах из федерального бюджета выделят премию в размере 436 миллионов рублей. За все время участия в этом конкурсе из Башкирии было поддержано уже 39 проектов, 30 из которых уже полностью завершены. Общий бюджет всех этих инициатив превысил 6,6 миллиарда рублей, причем 3,3 миллиарда — это средства федеральной казны.