Ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске не останавливается даже в морозы

Несмотря на аномальные холода, капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске не приостанавливается. Строители трудятся в низовой части сооружения, в подмостовом пространстве и на подходах к мосту, соблюдая график работ по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни».
В настоящее время на половине объекта, где ранее осуществлялось движение транспорта, идет активная фаза демонтажа. Уже сняты старые перильные ограждения, тротуарные плиты и опоры освещения — все эти элементы в ближайшее время будут заменены на новые.
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.
На опоре № 1 специалисты продолжают замену опорных частей, обеспечивающих устойчивость и долговечность конструкции. Со стороны Левого берега завершено устройство ливневой канализации, которая в ближайшие дни пройдет гидроиспытания.
Напомним, что для обеспечения безопасности и качества работ мост дважды в неделю закрывается на ночь: с среды на четверг и с субботы на воскресенье. В эти часы проводятся не только строительные операции, но и обязательная очистка проезжей части от снега и наледи.
