Судэксперты назвали причину смерти гражданина Грузии, приехавшего на встречу к минчанке после интернет-переписки

Гражданин Грузии умер в Минске, куда приехал на встречу с женщиной после веб-переписки. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
В конце декабря 2025 года в одной из минских квартир было найдено тело гражданина Грузии 1958 года рождения. Установлено, что иностранец накануне приехал в белорусскую столицу, чтобы встретиться с женщиной, с которой переписывался в интернете долгое время.
«В процессе общения мужчина почувствовал резкое недомогание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть», — привели подробности в ведомстве.
Во время судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерь мужчины наступила от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Речь идет про атеросклероз аорты с формированием аневризмы (расширения) брюшного отдела аорты на фоне артериальной гипертензии, которые были осложнены разрывов ее стенки, кровоизлиянием в брюшную полость и в забрюшинные мягкие ткани, кровопотерей.
В ГКСЭ обратили внимание, что названное заболевание протекает бессимптомно, может привести к моментальному летальному исходу, в том числе и при эмоциональной нагрузке.
