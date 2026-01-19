В Любинском районе к 2027 году отремонтируют Дом культуры

В 2027 году в Любинском районе Омской области начнется капитальный ремонт районного Дома культуры. Работы пройдут в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» при поддержке Правительства Омской области.
Помимо обновления самого здания, запланировано благоустройство прилегающей территории: установка малых архитектурных форм, озеленение и создание комфортных зон для отдыха жителей и гостей района.
Любинский РДК уже сегодня играет ключевую роль в культурной жизни региона. На его базе действуют 27 клубных формирований, из них 9 — для детей. Учреждение регулярно принимает участие в областных мероприятиях, включая фестиваль-конкурс народного творчества «Поет село родное».
Особое внимание уделяется сохранению традиций: 30 октября 2025 года здесь состоялся I открытый межрайонный фестиваль гармонистов, баянистов, аккордеонистов и частушечников «Народные узоры». Также активно развивается театральная деятельность.
Дом культуры входит в туристический маршрут «Императорский маршрут. Омск» и реализует проект «Станция Любинская в судьбе Николая II». Гостям предлагают литературно-музыкальную композицию «История одной семьи», а в малом зале проходят императорский бал и тематические мастер-классы.
Все ремонтные работы планируют завершить до 2017 года.
Читайте также: Ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске не останавливается даже в морозы.