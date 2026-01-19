В Любинском районе к 2027 году отремонтируют Дом культуры

Любинский РДК уже сегодня играет ключевую роль в культурной жизни региона. На его базе действуют 27 клубных формирований, из них 9 — для детей. Учреждение регулярно принимает участие в областных мероприятиях, включая фестиваль-конкурс народного творчества «Поет село родное».