Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Любинском районе к 2027 году отремонтируют Дом культуры

Будет благоустроена и прилегающая территория.

Источник: Комсомольская правда

В 2027 году в Любинском районе Омской области начнется капитальный ремонт районного Дома культуры. Работы пройдут в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» при поддержке Правительства Омской области.

Помимо обновления самого здания, запланировано благоустройство прилегающей территории: установка малых архитектурных форм, озеленение и создание комфортных зон для отдыха жителей и гостей района.

Любинский РДК уже сегодня играет ключевую роль в культурной жизни региона. На его базе действуют 27 клубных формирований, из них 9 — для детей. Учреждение регулярно принимает участие в областных мероприятиях, включая фестиваль-конкурс народного творчества «Поет село родное».

Особое внимание уделяется сохранению традиций: 30 октября 2025 года здесь состоялся I открытый межрайонный фестиваль гармонистов, баянистов, аккордеонистов и частушечников «Народные узоры». Также активно развивается театральная деятельность.

Дом культуры входит в туристический маршрут «Императорский маршрут. Омск» и реализует проект «Станция Любинская в судьбе Николая II». Гостям предлагают литературно-музыкальную композицию «История одной семьи», а в малом зале проходят императорский бал и тематические мастер-классы.

Все ремонтные работы планируют завершить до 2017 года.

Читайте также: Ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске не останавливается даже в морозы.