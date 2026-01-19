Лондон лишил гражданства бывшего полицейского, переехавшего в Россию

«В прошлом году я приехал в Англию, что я обычно делал раз в год, чтобы навестить семью и друзей. Когда самолет приземлился в Лутоне, меня задержали, когда я выходил из самолета. Пять человек, которые отказались назвать себя, удерживали меня рамках закона о терроризме. Сначала они провели меня через паспортный контроль, без наручников, но удерживая меня. Они изъяли мои вещи, а затем допрашивали меня в течение четырех часов, отказывая мне в юридическом представительстве, отказываясь представиться. Они засыпали меня нелепыми вопросами о моей жизни в России, о моих убеждениях, о том, что я думаю о некоторых вещах в России», — добавил он.