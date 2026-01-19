Лондон лишил гражданства бывшего полицейского, переехавшего в Россию

«В октябре я получил электронное письмо от министра внутренних дел, в котором говорилось, что мое гражданство аннулируется. Не было никаких объяснений, не были предоставлены никакие доказательства», — заявил Буллен в интервью телеканалу RT.
По его словам, перед этим его задержали на насколько часов в аэропорте Лутон, где допрашивали о его жизни в России и его личных убеждениях.
«В прошлом году я приехал в Англию, что я обычно делал раз в год, чтобы навестить семью и друзей. Когда самолет приземлился в Лутоне, меня задержали, когда я выходил из самолета. Пять человек, которые отказались назвать себя, удерживали меня рамках закона о терроризме. Сначала они провели меня через паспортный контроль, без наручников, но удерживая меня. Они изъяли мои вещи, а затем допрашивали меня в течение четырех часов, отказывая мне в юридическом представительстве, отказываясь представиться. Они засыпали меня нелепыми вопросами о моей жизни в России, о моих убеждениях, о том, что я думаю о некоторых вещах в России», — добавил он.
По словам Буллена, задержавшие его люди, в частности, хотели узнать его мнение об инциденте в Солсбери с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. После этого его отпустили, забрав все электронные приборы. После визита в Британию Буллен вернулся в Россию, а почти год спустя получил извещение о лишении гражданства.
«Я понятия не имею, что, по их мнению, я сделал. Я семейный человек, у меня четверо детей. Я работаю в футбольной индустрии в России. Меня интересуют только Россия и футбол. Я был довольно активен в британском сообществе здесь, в Санкт-Петербурге. Но я не могу сказать вам, почему они это сделали. Мне это кажется странным, и все, с кем я говорил, считают, что это нелепо и смешно», — заключил он.
Как сообщалось ранее в британских СМИ, Буллен, который родом из Брэкнелла в графстве Беркшир, 11 лет проработал в полиции графства Хартфордшир. Буллен владеет русским языком и во время работы в полиции написал учебное пособие по преступности в России. В 2014 году он переехал в РФ, где работает в пиар-команде футбольного клуба «Зенит» и проживает в Санкт-Петербурге с четырьмя детьми.