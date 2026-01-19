Как правильно подписать конверт: подробная инструкция

Правила оформления конверта при отправке за границу остаются такими же, как при отправке писем по России. В левом верхнем углу указывают сведения об отправителе: фамилию, имя, отчество (или название организации), полный адрес и индекс. В правом нижнем углу прописывают данные получателя: фамилию, имя, отчество (если есть) либо название юридического лица, а также адрес с индексом.