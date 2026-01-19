Власти Ростовской области назвали актуальное количество бесплатных точек Wi-Fi

Количество бесплатных точек Wi-Fi в Ростовской области уточнил заместитель губернатора Артем Хохлов. Комментарий чиновника приводится на сайте донского правительства.
— На сегодняшний день функционируют более 2,5 тысячи бесплатных Wi-Fi. Проводится работа не только по созданию таких точек, но и по нанесению их на специальные общедоступные карты, — рассказал Артем Хохлов.
К Интернету можно подключиться в офисах МФЦ и банков, ТЦ, залах общепита, магазинах и других общественных местах. Также операторы связи открыли точки доступа в парках и скверах в Октябрьском, Багаевском, Азовском, Советском, Кагальницком и Мартыновском районах, в Таганроге, Шахтах и Батайске.
Напомним, узнать о расположении бесплатных точек Wi-Fi можно на сайте Геоинформационной системы Ростовской области и в мобильном приложении «ГИС РО», а тажке на сайте минцифры региона.
Власти напоминают: ограничение и отключение мобильного интернета — временная мера для защиты граждан и инфраструктуры. Добавим, ранее в Ростовской области назвали работающие при перебоях Интернета сайты. Известно, что в «белый список» внесли ряд СМИ, в том числе издание «Комсомольская правда».
