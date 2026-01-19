Ричмонд
На проспекте Мира в Москве затруднено движение из-за ДТП

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта временно затруднено на участке проспекте Мира в Москве из-за ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«На проспекте Мира (в районе д. 123) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Обстоятельства уточняются. Водителей просят выбирать пути объезда.