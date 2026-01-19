В Иркутской области утвердили план работ по охране и восстановлению лесов на год

Для охраны лесов от пожаров планируется провести профилактические выжигания сухой травы на площади 637 гектаров, создать и обновить около 1200 километров минерализованных полос, а также построить и реконструировать почти 69 километров лесных дорог. Для мониторинга организовано наземное и водное патрулирование протяжённостью более 423 тысяч километров и авиапатрулирование в течение 3 854 часов.