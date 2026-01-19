В Башкирии в 7 раз сократили незаконные рубки новогодних елей

В Башкирии подвели итоги ежегодной операции «Ель», которая проводится для защиты хвойных деревьев в предновогодний период. Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, с конца ноября прошлого года по начало января этого года в республике провели более полутора тысяч рейдов. Для контроля создали 60 стационарных постов и 156 мобильных групп, которые патрулировали леса совместно с полицией.