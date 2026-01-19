Ричмонд
В Башкирии в 7 раз сократили незаконные рубки новогодних елей

В Башкирии резко упала незаконная вырубка елей к праздникам.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подвели итоги ежегодной операции «Ель», которая проводится для защиты хвойных деревьев в предновогодний период. Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства, с конца ноября прошлого года по начало января этого года в республике провели более полутора тысяч рейдов. Для контроля создали 60 стационарных постов и 156 мобильных групп, которые патрулировали леса совместно с полицией.

По словам заместителя министра лесного хозяйства Юнира Садыкова, количество незаконно срубленных новогодних елок в этом сезоне сократилось почти в семь раз. Всего было зафиксировано 12 таких случаев, в результате которых уничтожили 26 молодых деревьев. Ущерб лесному фонду оценили в 86,5 тысячи рублей. По двум эпизодам материалы уже переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Параллельно инспекторы следили и за легальной заготовкой, проверив участки общей площадью более 50 гектаров. В ходе операции также были выявлены десятки других нарушений лесного законодательства, не связанных с хвойными деревьями, включая незаконные рубки объемом в сотни кубометров древесины.

