В Вологодской области вывески «Красное&Белое» заменят на «Продукты»

«Контролируем 48 точек продажи, в том числе 16 в Вологде, 15 в Череповце и 17 в округах региона. Всего в начале прошлого года в регионе было 125 “наливаек”. За неделю закрылась одна точка в Череповце. Ведем работу с 95 точками продажи вейпов: 35 в Вологде, 14 в Череповце и 46 в округах региона. За минувшую неделю закрылась одна точка в Череповце. Регулируем торговлю с лета прошлого года, на старте было 316 магазинов продажи вейпов, из них 221 уже закрыт», — сообщил он.