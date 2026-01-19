СМИ: Китай отрабатывает операции по захвату Тайваня

Японское издание Nikkei Asia утверждает, что сценарий военных учений Китая во многом напоминал недавнюю операцию США по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле. Судя по кадрам, опубликованным Центральным телевидением Китая, учения начались с разведки с привлечением военного беспилотника, который выявил местоположение условного противника. Затем, под покровом ночи, последовал стремительный рейд спецназа. Бойцы бесшумно обошли посты охраны и с помощью военных арбалетов «нейтрализовали» четырех предполагаемых «террористов». Весь штурм занял менее двух минут.
Кроме того, они могут быть прямым предупреждением для администрации президента Тайваня, считает Nikkei Asia.
Внимание британской газеты Financial Times привлекло то, что в субботу, 17 января, Китай впервые запустил в воздушное пространство Тайваня разведывательный беспилотник WZ-7 («Парящий дракон»). БПЛА четыре минуты находился воздушном пространстве острова Пратас, который расположен в Южно-Китайском море примерно в 400 километрах от основного острова Тайваня.
В Министерстве обороны Тайваня отметили, что WZ-7 летел «на высоте, которая выходит за пределы досягаемости средств ПВО» Тайваня, и покинул воздушное пространство острова только после предупреждений, переданных Тайбэем по международным каналам.
Американская газета The New York Times сообщает, что за последние недели Китай дважды незаметно мобилизовал тысячи рыболовецких судов для создания массивных плавучих заграждений длиной не менее 320 километров. Пекин показал новый уровень координации, который может обеспечить ему больше возможностей для установления контроля в спорных морях.
Издание отмечает масштаб и сложность маневров. На прошлой неделе около 1400 китайских рыболовецких судов внезапно прекратили свою обычную деятельность или вышли из портов приписки в Восточно-Китайском море. К 11 января они собрались в прямоугольник протяженностью более 300 километров.
Морские и военные эксперты заявили, что маневры свидетельствуют о том, что Китай укрепляет свое морское ополчение, которое состоит из гражданских рыболовецких судов, подготовленных для участия в военных операциях, пишет NYT.