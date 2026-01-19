СМИ: Китай отрабатывает операции по захвату Тайваня

Японское издание Nikkei Asia утверждает, что сценарий военных учений Китая во многом напоминал недавнюю операцию США по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле. Судя по кадрам, опубликованным Центральным телевидением Китая, учения начались с разведки с привлечением военного беспилотника, который выявил местоположение условного противника. Затем, под покровом ночи, последовал стремительный рейд спецназа. Бойцы бесшумно обошли посты охраны и с помощью военных арбалетов «нейтрализовали» четырех предполагаемых «террористов». Весь штурм занял менее двух минут.