Синоптик предупредил о холодах в воскресенье

«Воскресенье будет самым холодным днём четвёртой холодной волны за этот месяц, после чего температура до конца месяца будет постепенно повышаться, а значит, средняя месячная температура ниже уже не опустится. С таким показателем до тройки самых холодных январей в XXI веке нынешнему январю будет далеко. Да что там, тройка, он не попадёт даже в пятёрку самых холодных, а, скорее всего, окажется лишь на границе первой десятки», — написал Леус в своем Telegram-канале.