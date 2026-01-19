Главные новости к вечеру 19 января 2026 года

Трамп пригласил Путина в Совет мира
Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в создаваемый США Совет мира по Газе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва изучает предложение.
СМИ узнали о встрече Дмитриева с делегацией США в Давосе
Спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев посетит Давос для встреч с американской делегацией по украинскому конфликту, пишет Reuters.
ВС РФ освободили два населенных пункта
Армия России освободила населенные пункты Новопавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Павловка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Полина Лурье получила ключи от квартиры Ларисы Долиной
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко получила ключи от квартиры певицы Ларисы Долиной. Ранее представители Долиной заявили, что народную артистку выселяют из жилья не принудительно.
NPK: Норвегия выводит свои войска из Гренландии
«15 января вооруженные силы направили двух штабных офицеров в Гренландию. На этой неделе они должны вернуться домой», — сообщил телеканал NPK со ссылкой на пресс-секретаря вооруженных сил.