Главные новости к вечеру 19 января 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 19 января 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Трамп пригласил Путина в Совет мира

Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в создаваемый США Совет мира по Газе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва изучает предложение.

СМИ узнали о встрече Дмитриева с делегацией США в Давосе

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев посетит Давос для встреч с американской делегацией по украинскому конфликту, пишет Reuters.

ВС РФ освободили два населенных пункта

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Армия России освободила населенные пункты Новопавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Павловка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Полина Лурье получила ключи от квартиры Ларисы Долиной

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко получила ключи от квартиры певицы Ларисы Долиной. Ранее представители Долиной заявили, что народную артистку выселяют из жилья не принудительно.

NPK: Норвегия выводит свои войска из Гренландии

Источник: Mads Claus Rasmussen/EPA/TASS

«15 января вооруженные силы направили двух штабных офицеров в Гренландию. На этой неделе они должны вернуться домой», — сообщил телеканал NPK со ссылкой на пресс-секретаря вооруженных сил.

