Власти Ангарска встретились с предпринимателями, пострадавшими от пожара в ТЦ

Администрация Ангарска начала работу с предпринимателями, чей бизнес пострадал от крупного пожара в торговом центре «Автомир», который разбушевался вечером 17 января 2026 года. Об этом сообщил мэр города Сергей Петров.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, спасателям удалось эвакуировать пять сотрудников центра. Для тушения огня, который охватил 3000 квадратных метров, потребовалось 77 пожарных и 15 единиц техники. Огонь был полностью потушен только на следующий день.
— Причину произошедшего установит экспертиза. Предприниматели определяют сумму ущерба, — прокомментировал мэр.
Для оперативного решения проблем администрация создала специальный чат. В нём будут публиковать информацию о доступных мерах поддержки для арендаторов и вакансиях в центре занятости, так как многие люди из-за пожара лишились работы.
Ситуация находится на личном контроле губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В ближайшее время запланирована новая встреча с пострадавшими предпринимателями для координации дальнейших действий.
