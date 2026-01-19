Ричмонд
Ростовская область расширяет автобусное сообщение с ЛНР и ДНР

В реестр межрегиональных маршрутов внесли автобусные рейсы, соединяющие Ростовскую область с ЛНР и ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Автобусные рейсы, соединяющие Ростовскую область с ЛНР и ДНР, внесли в реестр межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок. Об этом говорится в телеграм-канале ФБУ «Росавтотранс».

Кроме этого, в списке есть направления, объединяющие Херсонскую область и Москву, Запорожскую область и Севастополь, Санкт-Петербург и Севастополь.

Начать эксплуатацию указанных направлений должны «не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 29 марта 2026 года».

Всего, по информации ФБУ «Росавтотранс», в ДНР действуют 308 межрегиональных регулярных автобусных маршрутов, в ЛНР — 317, на территории Запорожья — 101 маршрут, 72 — в Херсонской области.

