Ростовская область расширяет автобусное сообщение с ЛНР и ДНР

Автобусные рейсы, соединяющие Ростовскую область с ЛНР и ДНР, внесли в реестр межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок. Об этом говорится в телеграм-канале ФБУ «Росавтотранс».
Кроме этого, в списке есть направления, объединяющие Херсонскую область и Москву, Запорожскую область и Севастополь, Санкт-Петербург и Севастополь.
Начать эксплуатацию указанных направлений должны «не позднее 90 дней с даты их внесения в реестр, то есть не позднее 29 марта 2026 года».
Всего, по информации ФБУ «Росавтотранс», в ДНР действуют 308 межрегиональных регулярных автобусных маршрутов, в ЛНР — 317, на территории Запорожья — 101 маршрут, 72 — в Херсонской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.