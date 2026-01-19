Положительные изменения. В Вологодской области стали меньше пить

В декабре 2025 года в Вологодской области, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, было зарегистрировано сокращение потребления спиртосодержащей продукции. Этот параметр составил 9,61 литра этанола на каждого жителя, что на 0,23 литра меньше, чем в ноябре 2025 года. Регион достиг принятого общероссийского значения (10,05 л на человека) с превышением цели на 4,4% в рамках нацпроекта.
Сокращение потребления спиртного демонстрируют и данные ЕГАИС. За 2025 год этот параметр в переводе на безводный спирт составил 8,19 л на человека. В 2024 году он был равен 9,5 л на человека, то есть уменьшение равно 13,8%. Особо следует выделить потребление пива: в 2025 году оно составило 3 л на человека против 3,47 л на человека в 2024 году, таким образом уменьшившись на 13,5%.
Снижение потребления спиртосодержащих напитков сказалось на основных параметрах здоровья населения. По данным Минздрава России, за 2025 год в регионе сократилось количество смертей в трудоспособном возрасте. Например, ощутимо уменьшилась смертность от болезней системы кровообращения (на 10,4%) и органов пищеварения (на 22,4%). Заметно — на 77% — сократилось количество смертей от токсического поражения печени, а от алкогольной болезни печени — на 51,7%. Заметно сократилась величина по случайным отравлениям спиртосодержащими напитками (на 64,7%) и смертям от психических расстройств, связанных с его употреблением (на 76,9%).
Эти показатели дополняют общие положительные демографические изменения в регионе. Некоторое время назад губернатор Георгий Филимонов отмечал, что период 11 лет, в который происходило естественное сокращение населения на Вологодчине, закончился. В 2025 году первый раз за продолжительное время был зарегистрирован положительный баланс между рождаемостью и смертностью.
Как прокомментировал глава региона, еще в конце прошлого года были продемонстрированы первые весомые итоги претворения в жизнь комплекса мер по народосбережению Вологодской области и областной программы «Семья — оплот Русского Севера». Полученные результаты стали историческими. Первый раз за прошедшие 11 лет остановлен спад рождаемости.
Среди причин, которые повлияли на ситуацию, глава региона выделил рост рождаемости, уменьшение количества абортов и предпринятые действия по снижению доступности спиртосодержащих напитков. В Вологодской области все 610 алкомаркетов прекратили свою работу или сменили профиль. Как отметил губернатор, понятия «алкомаркет» на территории региона больше нет.
Поэтому сокращение потребления спиртного является частью комплексных преобразований, которые затрагивают здравоохранение и демографическую ситуацию в Вологодской области.