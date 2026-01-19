Положительные изменения. В Вологодской области стали меньше пить

Сокращение потребления спиртного демонстрируют и данные ЕГАИС. За 2025 год этот параметр в переводе на безводный спирт составил 8,19 л на человека. В 2024 году он был равен 9,5 л на человека, то есть уменьшение равно 13,8%. Особо следует выделить потребление пива: в 2025 году оно составило 3 л на человека против 3,47 л на человека в 2024 году, таким образом уменьшившись на 13,5%.