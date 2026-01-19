ЦБ опроверг информацию о массовых блокировках карт

В конце декабря правительство представило и внесло в Госдуму перечень из еще около 20 предложений по изменению законодательства, в числе которых — возможность сообщить о кибермошенничестве через «Госуслуги», ограничение количества банковских карт до 20 штук на человека, а также запрет для операторов перевода средств предоставлять более пяти карт одному физическому лицу.