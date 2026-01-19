Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»

Возведенный на высоких холмах — Дятловых горах — исторический центр Нижнего Новгорода развёрнут на северо-запад, из-за чего панорама на уходящее солнце и окрашенное в закатные оттенки небо открывается с разных точек города. Благодаря этому жителями города и было придумано название «Столица закатов». С 2021 года в Нижнем Новгороде проходит одноименный мультижанровый музыкальный фестиваль.