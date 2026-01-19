Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»

«Роспатент закрепил за Нижним Новгородом туристические бренды “Столица закатов” и “100% настоящая Россия”. Товарные знаки внесены в госреестр. Права на их использование закреплены за АНО “Центр 800”, — написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что «100% настоящая Россия» — это общий туристический бренд, который раскрывает Нижний Новгород как город, в котором представлено богатство природы, культуры, искусства, науки, промыслов, достижений и идей, с которыми ассоциируется страна.
«Столица закатов» — это природно-географический и событийный бренд, появившийся благодаря самим жителям. Наша любимая традиция любоваться заходом солнца подарила начало масштабному музыкальному фестивалю. Сегодня «Столица закатов» — это отдельный повод посетить Нижний Новгород, где каждые выходные лета звучит живая музыка и кипит творческая жизнь на самых красивых площадках города, — отметил Никитин.
Возведенный на высоких холмах — Дятловых горах — исторический центр Нижнего Новгорода развёрнут на северо-запад, из-за чего панорама на уходящее солнце и окрашенное в закатные оттенки небо открывается с разных точек города. Благодаря этому жителями города и было придумано название «Столица закатов». С 2021 года в Нижнем Новгороде проходит одноименный мультижанровый музыкальный фестиваль.