Эксперт рассказал, из-за чего может появиться аллергия на мороз

Врач Александр Умнов рассказал NEWS.ru, что аллергию на холод могут спровоцировать различные заболевания. По его словам, риск повышают хронические болезни кишечника и дыхательных путей, псориаз, нейродермит.
— Наличие у родственников бронхиальной астмы и длительные работы на холоде повышают риск возникновения этой аллергии, — пояснил специалист.
Умнов отметил, что симптомы чаще всего проявляются на открытых участках тела, подверженных морозу: лице, ушах и руках. Реакция может включать не только покраснение, отёк и зуд кожи, но и более серьёзные проблемы — конъюнктивит, насморк, слезотечение и даже бронхоспазм. Бесконтрольный приём иммуностимуляторов также может стать провоцирующим фактором.
