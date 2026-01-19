Эксперт рассказал, из-за чего может появиться аллергия на мороз

Умнов отметил, что симптомы чаще всего проявляются на открытых участках тела, подверженных морозу: лице, ушах и руках. Реакция может включать не только покраснение, отёк и зуд кожи, но и более серьёзные проблемы — конъюнктивит, насморк, слезотечение и даже бронхоспазм. Бесконтрольный приём иммуностимуляторов также может стать провоцирующим фактором.