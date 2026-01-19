Главный госавтоинспектор срочно обратился к водителям Башкирии из-за непогоды

Синоптики прогнозируют, что завтра, 20 января, погода в Башкирии значительно ухудшится. Ожидаются снегопад, сильный порывистый ветер и метель, которая может ухудшить видимость на дорогах. Из-за перепадов температуры на трассах и улицах городов возможно образование снежного наката и гололедицы.
В связи с этим главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов настоятельно рекомендует водителям по возможности отказаться от дальних поездок на личном транспорте, особенно в темное время суток. Тем, кто все же выедет, советуют выбирать скорость, учитывая состояние дорожного покрытия и общую ситуацию, строго соблюдать дистанцию, отказаться от резких маневров и обгонов, а также быть особенно внимательными на перекрестках и пешеходных переходах.
Пешеходам также следует быть предельно осторожными при переходе улиц, а в сумерках и ночью обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде.
В условиях непогоды экипажи ДПС будут нести службу в усиленном режиме, чтобы оперативно помогать водителям и пешеходам как на загородных трассах, так и в городах, добавил Севастьянов. В случае возникновения сложной ситуации на дороге участники движения могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам ГАИ, которые помогут вызвать техническую службу или эвакуатор.
