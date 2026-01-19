Главный госавтоинспектор срочно обратился к водителям Башкирии из-за непогоды

В связи с этим главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов настоятельно рекомендует водителям по возможности отказаться от дальних поездок на личном транспорте, особенно в темное время суток. Тем, кто все же выедет, советуют выбирать скорость, учитывая состояние дорожного покрытия и общую ситуацию, строго соблюдать дистанцию, отказаться от резких маневров и обгонов, а также быть особенно внимательными на перекрестках и пешеходных переходах.