В Ростовской области оштрафовали БСМП Волгодонска

В БСМП Волгодонска нашли нарушения во время внеплановой проверки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после внеплановой проверки оштрафовали БСМП Волгодонска. Пристальное внимание на работу медучреждения обратили после роста смертности пациентов с инфарктами и инсультами, рассказали в территориальном управлении Росздравнадзора.

Во время осмотра помещений больницы специалисты обнаружили нехватку оснащения. Нужного оборудования не нашли в отделении анестезиологии и реанимации для взрослых. Из-за нарушения медицинских стандартов завели административное дело (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ) и подали иск в суд.

В итоге материалы рассмотрели в Волгодонском районном суде, был назначен штраф в 75 тысяч рублей.

