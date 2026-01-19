МФТИ: результаты замеров ученых РФ ускорят изучение механизмов развития аритмии

Как объясняют исследователи, структура и свойства ионных каналов в клетках сердца животных существенным образом отличаются от их человеческих аналогов, из-за чего у биологов не было уверенности в том, что клетки сердца людей реагируют на эти стимулы схожим образом. Для восполнения этого пробела в знаниях российские исследователи разработали подход, который позволяет получать их при помощи кардиомиоцитов, выращенных из «перепрограммированных» стволовых клеток.