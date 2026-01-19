13 квартир изъяли у семьи экс-чиновника в Башкирии

В Башкортостане суд конфисковал крупные активы у бывшего заместителя главы администрации Мелеузовского района. Государству отошли 13 квартир и два автомобиля, законность приобретения которых экс-чиновник не смог подтвердить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Как выяснило надзорное ведомство, всего за четыре года семья бывшего чиновника скупила имущества более чем на 44 миллиона рублей. За это время они приобрели 13 квартир, а также иномарки Lexus и Kia К3.
Объяснить происхождение доходов экс-замглавы района и его родственники не смогли. В итоге суд удовлетворил иск прокурора и обратил все имущество в доход государства.
Помимо конфискации, бывшему чиновнику грозит и уголовная ответственность. В отношении него возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве в крупном размере.