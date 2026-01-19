Тюменский пенсионер отдал курьеру мошенников больше килограмма золота

ТЮМЕНЬ, 19 янв — РИА Новости. Житель Тюмени передал мошенникам 1,25 килограмма золота, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионера, представились ему сотрудниками правоохранительных органов, ввели в заблуждение и под предлогом помощи в раскрытии преступления убедили его обменять хранившиеся в банке сбережения на золото», — сообщили в пресс-службе.
Мужчина обменял на драгоценный металл более 14,8 миллиона рублей и отдал его курьеру. Прокуратура возбудила уголовное дело и организовала надзор за ходом и результатами расследования.
Как добавили в ведомстве, всего за минувшую неделю жертвами мошенничества по телефону и в Сети стали 59 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенного превысила 26 миллионов рублей.