Тюменский пенсионер отдал курьеру мошенников больше килограмма золота

В Тюмени пенсионер отдал курьеру мошенников золото на 14,8 млн рублей.

Источник: © РИА Новости

ТЮМЕНЬ, 19 янв — РИА Новости. Житель Тюмени передал мошенникам 1,25 килограмма золота, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионера, представились ему сотрудниками правоохранительных органов, ввели в заблуждение и под предлогом помощи в раскрытии преступления убедили его обменять хранившиеся в банке сбережения на золото», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина обменял на драгоценный металл более 14,8 миллиона рублей и отдал его курьеру. Прокуратура возбудила уголовное дело и организовала надзор за ходом и результатами расследования.

Как добавили в ведомстве, всего за минувшую неделю жертвами мошенничества по телефону и в Сети стали 59 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенного превысила 26 миллионов рублей.