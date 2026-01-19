Тюменский пенсионер отдал курьеру мошенников больше килограмма золота

«Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионера, представились ему сотрудниками правоохранительных органов, ввели в заблуждение и под предлогом помощи в раскрытии преступления убедили его обменять хранившиеся в банке сбережения на золото», — сообщили в пресс-службе.