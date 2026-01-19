Ричмонд
В Ростовской области хотят сократить проверки бизнеса в пять раз к 2030 году

В Ростовской области пообещали вдвое ускорить разрешения на строительство для бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил план, который должен снизить административную нагрузку на предпринимателей в регионе. В документе предусмотрены меры по сокращению отчетности, ускорению получения документов и уменьшению числа проверок.

— Уже в этом году количество контрольно-надзорных мероприятий должно уменьшиться почти в два раза. К 2030 году число проверок должно сократиться в пять раз, — сообщил Юрий Слюсарь.

Отдельный блок — про стройку. Власти планируют, что время получения разрешения на строительство сократится вдвое, а разрешения на ввод объекта в эксплуатацию будут выдавать на 50% быстрее.

Также в рамках плана намерены проанализировать отчетность бизнеса и проверить, нет ли необоснованного давления со стороны органов власти и правоохранительных структур. Всего в документе — 24 показателя эффективности, объединенные в 56 групп мероприятий.

