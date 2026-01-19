Ричмонд
Госдума рассмотрит проект о запрете выдачи иностранцев, служащих в ВС

Госдума рассмотрит проект о запрете депортации иностранцев, служащих в ВС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроекты о запрете выдачи и депортации иностранцев, проходящих военную службу в России, сообщил РИА Новости источник в палате парламента.

«Пленарное заседание 21 января. О запрете выдачи и депортации иностранцев, проходящих военную службу в России — первое чтение», — сказал собеседник агентства.

Законопроект был внесён в Госдуму правительством РФ, изменения предлагается внести в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ («Отказ в выдаче лица»).

Инициативой предусматривается отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора в случаях, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, иных воинских формированиях либо проходившего военную службу и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ.