Мощная атака протонами, радиационный шторм и сильная магнитная буря — ученые не могут понять, что происходит: Чем это грозит жителям Молдовы

Поток солнечных протонов с энергиями 10 МэВ (основной индикатор плотности энергичных частиц в околоземном пространстве) за 2.5 часа, прошедших с момента предыдущего сообщения, вырос ещё в 4 раза и в настоящее время превышает уровень 1920 единиц. Это самое высокое значение, регистрировавшееся, как минимум, за последнее десятилетие. Уровень опасности и выдачи предупреждения (10 единиц) превышен в настоящее время почти в 200 раз. Причина столь высоких энергий протонов не вполне понятна. Есть вероятность, что скорость выброса плазмы, которая и так, как ожидается, в момент удара по Земле превысит гигантские 1100 км/с, является недооцененной, и выброс является ещё более скоростным. В целом, на фоне общей низкой активности Солнца, событие абсолютно необъяснимое, выглядящее на данный момент как результат исключительно редкого стечения обстоятельств, сообщает lpixras.