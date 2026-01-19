Многодетным семьям на Дону выдали более четырех тысяч земельных сертификатов

В Ростовской области более четырех тысяч многодетных семей получили земельные сертификаты, сообщили в администрации Ростова-на-Дону. С 1 января 2026 года размер сертификата после индексации составляет почти 900 тысяч рублей.
— Ключевым направлением этих расходов является многодетная семья. То есть все те, кто нуждается в поддержке и в защите со стороны государства, — заявил председатель донского парламента Александр Ищенко.
Земельный сертификат — это мера, которая помогает улучшить жилищные условия: вместо ожидания участка семья получает сумму, которую можно направить на решение квартирного вопроса. Власти отмечают, что размер сертификата регулярно индексируют.
Кроме земельных сертификатов, в Ростовской области действуют и другие меры поддержки семей. В числе них — компенсация стоимости обучения в колледжах и вузах, а также пункты проката вещей для новорожденных.
