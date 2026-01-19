Ричмонд
Госдума рассмотрит проект об усилении соцгарантий для участников СВО

Госдума рассмотрит в I чтении проект об усилении соцгарантий для участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Госдума 20 января рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на дополнительное усиление социально-трудовых гарантий для участников СВО, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Инициативой предлагается внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ.

«Совет Государственной думы определил 20 января датой рассмотрения в первом чтении законопроекта, направленного на дополнительное усиление социально-трудовых гарантий для участников специальной военной операции», — сказал Володин журналистам по итогам заседания Совета ГД.

Он отметил, что в случае, если работодатель вынужден будет принимать решение о сокращении штата, рабочие места за участниками СВО будут сохраняться в приоритетном порядке. По его словам, это позволит дополнительно защитить социальные права бойцов, обеспечить их занятость.

Володин также напомнил, что поддержка участников СВО и их семей остается ключевым приоритетом в работе Госдумы. Он уточнил, что с 2022 года принято 154 закона в данной области.

