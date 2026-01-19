Сергей Безруков откроет в Минске 21 января выставку, посвященную Сергею Есенину

Народный артист России Сергей Безруков прибудет в Минск, чтобы принять участие в двух мероприятиях, посвященных Сергею Есенину: 20 января он сыграет спектакле «Хулиган. Исповедь», а 21-го — откроет выставку, посвященную поэту.
В Национальном художественном музее Беларуси рассказали, что 21 января в 17.00 начнет работу выставка «Есенин. Бесконечная легенда». Это проект из собрания Народного музея Сергея Есенина города Воронеж. Он приурочен к 130-летию со дня рождения поэта.
Сообщается, что на выставке будет представлено более ста произведений живописи, графики и скульптуры современных российских художников на тему жизни и творчества Есенина.
Интересно, что уникальными экспонатами выставки станут предметы из личной «Есенинской коллекции» Сергея Безрукова, переданные им в дар Народному музею. Например, швейцарский колокольчик из московского особняка Айседоры Дункан, подаренный Сергею Безрукову племянницей поэта Светланой Есениной.
В музее рассказали, что Сергей Безруков будет почетным гостем на открытии выставки. А выставка будет экспонироваться до 22 февраля в главном здании музея.
