Сергей Безруков откроет в Минске 21 января выставку, посвященную Сергею Есенину

В Национальном художественном музее Беларуси рассказали, что 21 января в 17.00 начнет работу выставка «Есенин. Бесконечная легенда». Это проект из собрания Народного музея Сергея Есенина города Воронеж. Он приурочен к 130-летию со дня рождения поэта.