Жителей Петербурга предупредили об отключениях телерадиосигнала

«Все работы проводятся по графику, согласованному с вещателями каналов, и занимают минимальное необходимое время. Информация о кратковременных отключениях в конкретных населенных пунктах заблаговременно публикуется на сайте РТРС в разделе “Временные отключения телерадиоканалов”, — заключили в пресс-службе.