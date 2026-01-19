Жителей Петербурга предупредили об отключениях телерадиосигнала

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями возможны с 19 по 25 января в Санкт-Петербурге и Ленобласти, сообщается на сайте Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
«Девятнадцатого — двадцать пятого января возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями», — сообщается на сайте.
Из данных таблицы, представленной на сайте РТРС, следует, что кратковременные отключения возможны в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
В пресс-службе РТРС сообщили РИА Новости, что профилактические работы на передающем оборудовании — это стандартные технические мероприятия, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного телерадиовещания.
«Все работы проводятся по графику, согласованному с вещателями каналов, и занимают минимальное необходимое время. Информация о кратковременных отключениях в конкретных населенных пунктах заблаговременно публикуется на сайте РТРС в разделе “Временные отключения телерадиоканалов”, — заключили в пресс-службе.