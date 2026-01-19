Ричмонд
В Краснодарском крае впервые нашли самку редкого паука из Турции

В Краснодарском крае ученые обнаружили редкого паука размером три миллиметра.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае впервые обнаружили самку редкого паука Cryphoeca thaleri, которого раньше фиксировали в основном в Турции. Об этом рассказали в «КП Кубань». По данным ученых, этот вид безопасен для человека и ведет скрытный образ жизни в лесной подстилке.

— В прошлом году мы впервые описали самку этого вида. Она была обнаружена в лесной зоне Краснодарского края, — объяснил ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Александр Пономарев.

Самка, по словам исследователей, крошечная — около 3 мм. Ранее в научных публикациях были описаны только самцы этого вида, а теперь ученые смогли расширить данные об ареале Cryphoeca thaleri и подтвердить его присутствие на Кавказе.

Авторы исследования — кандидат биологических наук Александр Пономарев (ЮНЦ РАН) и Кирилл Михайлов (Зоологический музей МГУ). Встретить паука можно в густой лесной подстилке предгорных районов, но угрозы людям он не представляет.

