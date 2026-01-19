Иностранцы в шоке от издевательств в аэропорту Кишинева: Семья, которая летела транзитом из Израиля, рассказала, как их задержали, обыскали и допросили в столице Молдовы

«Как нас чуть не выгнали из Кишинёва или прохождение паспортного контроля в Молдове» — девушка поделилась в соцсети о злоключениях в нашей стране.
Граждане Беларуси рассказывают, что были предупреждены о негостеприимном аэропорте Кишинева. Но не ожидали, что их будут долго и мучительно досматривать и устраивать допрос.
Пересмотрели все документы, интересовались бронью, допрашивали, проверили телефоны, сказали, чтобы ничего не снимать в аэропорту. Диалог с таможенником начался со слов «Что вы забыли в Молдове?».
Девушка сказала, что была очень уставшей и чуть не дала волю эмоциям. Хорошо, что муж успокоил, иначе им бы пришлось возвращаться в Израиль.
О престиже нашей страны в такой ситуации таможня не задумывается. Хотя, высокие гости из ЕС, проходят через VIP зону, а там всё по-другому.