Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранцы в шоке от издевательств в аэропорту Кишинева: Семья, которая летела транзитом из Израиля, рассказала, как их задержали, обыскали и допросили в столице Молдовы

Иностранцы в шоке от обысков в аэропорту Кишинева [видео]

Источник: Комсомольская правда

«Как нас чуть не выгнали из Кишинёва или прохождение паспортного контроля в Молдове» — девушка поделилась в соцсети о злоключениях в нашей стране.

Граждане Беларуси рассказывают, что были предупреждены о негостеприимном аэропорте Кишинева. Но не ожидали, что их будут долго и мучительно досматривать и устраивать допрос.

Пересмотрели все документы, интересовались бронью, допрашивали, проверили телефоны, сказали, чтобы ничего не снимать в аэропорту. Диалог с таможенником начался со слов «Что вы забыли в Молдове?».

Девушка сказала, что была очень уставшей и чуть не дала волю эмоциям. Хорошо, что муж успокоил, иначе им бы пришлось возвращаться в Израиль.

О престиже нашей страны в такой ситуации таможня не задумывается. Хотя, высокие гости из ЕС, проходят через VIP зону, а там всё по-другому.