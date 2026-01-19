Yonhap: Южная Корея начинает развёртывание «ракеты-монстра» Hyunmoo-5

Вооружённые силы Южной Кореи начали развёртывание баллистической ракеты большой мощности Hyunmoo-5. Об этом пишет агенство Yonhap со ссылкой на военные источники. Материал перевёл aif.ru.
Министр обороны страны Ан Гю Бак призвал к «балансу страха» для якобы противодействия «ядерной угрозе» со стороны КНДР.
Ракета класса «земля-земля», которую в Сеуле прозвали «монстром» из-за её размеров, предназначена для нанесения ударов по подземным бункерам и является ключевым элементом плана Южной Кореи по сдерживанию и, в случае необходимости, отражению крупной атаки со стороны Северной Кореи.
Ан Гю Бак призвал к значительному наращиванию ударного арсенала Южной Кореи в ответ на угрозы со стороны Пхеньяна, отмечают южнокорейские журналисты.
«Поскольку Южная Корея не может владеть ядерным оружием, так как подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, я твёрдо убеждён, что мы должны обладать значительным количеством ракет-монстров Hyunmoo-5, чтобы достичь баланса страха», — заявлял министр в интервью Yonhap.
Южная Корея впервые публично продемонстрировала Hyunmoo-5 на церемонии, посвящённой Дню вооружённых сил в 2023 году, но подробности по большей части остаются засекреченными. Военные планируют поставить на вооружение до сотни современных ракет, включая Hyunmoo-5, а также модернизированные варианты.
Развёртывание началось в конце прошлого года и, как ожидается, будет завершено при президенте Ли Чжэ Мёне, срок полномочий которого истекает в июне 2030 года.
