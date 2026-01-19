Прокуратура Омской области проверит детский сад № 247 из-за жалоб на холод в группе

Прокуратура Омской области начала проверку по факту нарушения температурного режима в детском саду № 247 комбинированного вида, расположенном в Ленинском округе Омска. Поводом для вмешательства стали жалобы родителей воспитанников группы «Звездочки».
По их словам, с сентября 2025 года в группе температура не поднимается выше +16°C, а при сильном ветре опускается до +14°C — что значительно ниже санитарных норм, установленных СанПиН для дошкольных учреждений (не менее +20−22°C в игровых и спальных зонах).
Родители рассказали, что вынуждены самостоятельно утеплять помещение: они положили дополнительные ковры, пропенили окна и подоконники, заклеили вентиляцию, завесили окна матрасами и одеялами, а также принесли собственные обогреватели.
«Мы считаем, что заведующая перекладывает решение проблемы на нас, — говорят родители. — Если помещение не соответствует санитарным нормам, почему туда продолжают набирать детей? Почему бы не закрыть группу на капитальный ремонт, заменить окна и систему отопления, а малышей временно перевести в другое, пригодное помещение?».
В рамках проверки прокуратура совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Омской области оценит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, состояние теплоснабжающего оборудования и законность дальнейшей эксплуатации помещения.
По итогам проверки, если будут выявлены нарушения, надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.
Читайте также: С завтрашнего дня омских детей не выпустят из России без заграничного паспорта.