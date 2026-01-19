Ричмонд
Кондратьев назвал места запуска БПЛА в сторону Саратова

В ночь на 19 января над территорией Саратовской области уничтожили 29 украинских БПЛА. Эксперт Максим Кондратьев рассказал, откуда могли запустить дроны.

Источник: Аргументы и факты

Украинские беспилотники в сторону Саратова и области могли запустить с разных направлений, в том числе с территории Украины, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Напомним, в ночь на 19 января средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами России. Дроны уничтожили в Белгородской, Воронежской, Брянской, Тамбовской, Курской областях.

В Саратовской области, по данным Минобороны РФ, сбили 29 беспилотников ВСУ. Губернатор региона Роман Бусаргин на фоне этого сообщил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

«Саратов в этом плане находится в довольно интересном месте, поэтому дроны могли запустить с разных направлений. Есть несколько гипотез. Беспилотники могли запустить с территории Украины или Казахстана, который находится не так далеко. А также дроны могли поднять в воздух непосредственно из пригорода самого Саратова», — пояснил эксперт.

Ранее Кондратьев сказал, откуда запустили украинские БПЛА в Туапсе.

