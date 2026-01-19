Трамп заявил, что на 100% готов к пошлинам против Европы из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что полон решимости ввести пошлины против стран Европейского союза, если заключить сделку по Гренландии так и не удастся. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистом телеканала NBC News.
На тему отношений между Вашингтоном и Брюсселем глава Белого дома высказался в понедельник, 19 января. Тогда он прокомментировал текущую ситуацию в мире и подчеркнул, что серьезно настроен на заключение сделки по Гренландии.
В то же время, при отсутствии сделки он полон решимости ввести торговые пошлины против стран ЕС.
Тогда же Трамп высказался о Нобелевской премии. Он заявил, что ему, мол, абсолютно все равно. По словам американского лидера, никакого ярого стремления получить награду нет. Остается лишь гадать, лукавил ли американский лидер.