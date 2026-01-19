Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джигурда подал в суд на владельца ПВЗ маркетплейса из-за оскорбления

Актер Никита Джигурда подал иск в суд на владельца ПВЗ маркетплейса по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Источник: Аргументы и факты

Актер Никита Джигурда подал в иск в Пресненский районный суд Москвы на владельца пункта выдачи заказов (ПВЗ) одного из маркетплейсов. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Артист направил исковое заявление по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее, как утверждается, ответчик работала в администрации Большелуговского сельского поселения Иркутской области, а также занимается дизайном интернет-заказов.

Дата рассмотрения дела пока не назначена. Сам Джигурда отказался комментировать суть своих требований. В настоящее время материалы находятся на рассмотрении у судьи, который должен решить вопрос о принятии иска к производству.

Ранее сообщалось, что на Украине запретили к показу фильм с участием Никиты Джигурды.