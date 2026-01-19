Джигурда подал в суд на владельца ПВЗ маркетплейса из-за оскорбления

Актер Никита Джигурда подал в иск в Пресненский районный суд Москвы на владельца пункта выдачи заказов (ПВЗ) одного из маркетплейсов. Об этом сообщает сайт MK.ru.
Артист направил исковое заявление по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Ранее, как утверждается, ответчик работала в администрации Большелуговского сельского поселения Иркутской области, а также занимается дизайном интернет-заказов.
Дата рассмотрения дела пока не назначена. Сам Джигурда отказался комментировать суть своих требований. В настоящее время материалы находятся на рассмотрении у судьи, который должен решить вопрос о принятии иска к производству.
