Американский лидер Дональд Трамп покатал внучку Каролину на гольф-каре, следует из фото, опубликованного в соцсети Х* невесткой президента США Ларой Трамп.
«Играем в гольф с дедушкой», — подписала она фото.
На кадрах Трамп сидит в красной кепке Trump was right about everything («Трамп был во всем прав») за рулем гольф-кара, рядом с ним — внучка, они о чем-то говорят.
Ранее сообщалось, что в минувшие выходные президент РФ находился в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и ездил в гольф-клуб.
Напомним, в декабре Трамп после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго решил отправиться в гольф-клуб.
