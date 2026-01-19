Ричмонд
Трамп прокатил внучку на гольф-каре

Фото в соцсети опубликовала невестка президента США.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп покатал внучку Каролину на гольф-каре, следует из фото, опубликованного в соцсети Х* невесткой президента США Ларой Трамп.

«Играем в гольф с дедушкой», — подписала она фото.

На кадрах Трамп сидит в красной кепке Trump was right about everything («Трамп был во всем прав») за рулем гольф-кара, рядом с ним — внучка, они о чем-то говорят.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные президент РФ находился в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и ездил в гольф-клуб.

Напомним, в декабре Трамп после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго решил отправиться в гольф-клуб.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

