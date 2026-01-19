NOAA: 20 января станет критическим днем из-за сильнейшего радиационного шторма

20 января может быть опасным днем из-за погоды, предупреждает Национальная служба по изучению океанов и атмосферы США (NOAA). Ожидается, что на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может вызвать сильные магнитные возмущения.
Из-за этого американские службы работают в усиленном режиме. Они стараются защитить важные системы, которые могут пострадать от космической активности. Специалисты внимательно следят за ситуацией и могут продлить этот режим, если буря будет сильной.
Критический режим погоды — это когда погодные или космические явления угрожают жизни, безопасности или работе важных систем. Например, такой режим ввели в августе 2025 года из-за урагана «Эрин», который угрожал Восточному побережью США. NOAA также может ввести этот режим при сильных магнитных бурях, которые обозначаются уровнями G4-G5.
Ранее KP.RU сообщил, что в настоящий момент в космосе наблюдается сильнейшее протонное явление 25 солнечного цикла.