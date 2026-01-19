Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове у экс-руководителя филиала вуза изъяли имущество на 30 млн рубле

В Ростове прокуратура через суд забрала имущество на 30 млн рублей у экс-руководителя вуза.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского района Ростова-на-Дону через суд изъяла имущество бывшего руководителя филиала Южного федерального университета и его жены на сумму свыше 30 миллионов рублей. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

— Доказательств приобретения имущества на законные доходы не имеется, — уточнили в сообщении.

По данным прокуратуры, у бывшего руководителя и его супруги выявили две квартиры и гараж в Москве, а также пять земельных участков в Карачаево-Черкесской Республике. Надзорное ведомство направило иск в суд, требуя обратить это имущество в доход Российской Федерации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, а законность решения подтвердили суды вышестоящих инстанций. Исполнение судебного акта, уточнили в прокуратуре, находится на контроле.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.

Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше