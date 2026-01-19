В Ростове у экс-руководителя филиала вуза изъяли имущество на 30 млн рубле

Прокуратура Кировского района Ростова-на-Дону через суд изъяла имущество бывшего руководителя филиала Южного федерального университета и его жены на сумму свыше 30 миллионов рублей. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
— Доказательств приобретения имущества на законные доходы не имеется, — уточнили в сообщении.
По данным прокуратуры, у бывшего руководителя и его супруги выявили две квартиры и гараж в Москве, а также пять земельных участков в Карачаево-Черкесской Республике. Надзорное ведомство направило иск в суд, требуя обратить это имущество в доход Российской Федерации.
Суд удовлетворил требования прокуратуры, а законность решения подтвердили суды вышестоящих инстанций. Исполнение судебного акта, уточнили в прокуратуре, находится на контроле.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.
Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.