«К концу дня тепло будет везде». Министр энергетики сказал о причинах отключения отопления в пяти районах Минска

Министр энергетики Денис Мороз рассказал о причинах отключения отопления в пяти районах Минска и о том, как устранили проблему, пишет БелТА.
19 января из-за повреждение участка тепловой магистрали в пяти районах Минска — Фрунзенском, Московском, Центральном, Советском и Октябрьском — возникли проблемы с отоплением. В течении дня повреждение было локализовано.
Министр сообщил, что авария произошла ночью в 3.30:
— При температуре воздуха минус 21 градус на одной из магистралей, питающих Минск теплом от ТЭЦ-4, был поврежден компенсатор диаметром 1200 мм. В результате нарушено теплоснабжение более 3 тыс. домов.
Денис Мороз сказал, что оперативно были запущены районные котельные, которые обеспечили временное теплоснабжение для большинства пострадавших потребителей. Но авария привела к потере около 5 тыс. куб. м теплой воды, один магистральный теплопровод частично опустел. Поэтому теплоснабжение не удалось восстановить в короткие сроки.
Министр рассказал, что в 17.21 водный режим восстановили, запущены циркуляционные насосы.
— Сейчас сотрудники «Минскэнерго», аварийные бригады и ЖКХ запускают теплоснабжение в домах. Уверен, к концу дня тепло будет везде, — сказал Денис Мороз.
По его словам, аварийные службы будут работать круглосуточно, пока система теплоснабжения не вернется в нормальный режим.
