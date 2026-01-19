«К концу дня тепло будет везде». Министр энергетики сказал о причинах отключения отопления в пяти районах Минска

Денис Мороз сказал, что оперативно были запущены районные котельные, которые обеспечили временное теплоснабжение для большинства пострадавших потребителей. Но авария привела к потере около 5 тыс. куб. м теплой воды, один магистральный теплопровод частично опустел. Поэтому теплоснабжение не удалось восстановить в короткие сроки.