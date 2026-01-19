Ричмонд
«К концу дня тепло будет везде». Министр энергетики сказал о причинах отключения отопления в пяти районах Минска

Министр энергетики раскрыл причины отключения отопления в пяти районах Минска.

Источник: Комсомольская правда

Министр энергетики Денис Мороз рассказал о причинах отключения отопления в пяти районах Минска и о том, как устранили проблему, пишет БелТА.

19 января из-за повреждение участка тепловой магистрали в пяти районах Минска — Фрунзенском, Московском, Центральном, Советском и Октябрьском — возникли проблемы с отоплением. В течении дня повреждение было локализовано.

Министр сообщил, что авария произошла ночью в 3.30:

— При температуре воздуха минус 21 градус на одной из магистралей, питающих Минск теплом от ТЭЦ-4, был поврежден компенсатор диаметром 1200 мм. В результате нарушено теплоснабжение более 3 тыс. домов.

Денис Мороз сказал, что оперативно были запущены районные котельные, которые обеспечили временное теплоснабжение для большинства пострадавших потребителей. Но авария привела к потере около 5 тыс. куб. м теплой воды, один магистральный теплопровод частично опустел. Поэтому теплоснабжение не удалось восстановить в короткие сроки.

Министр рассказал, что в 17.21 водный режим восстановили, запущены циркуляционные насосы.

— Сейчас сотрудники «Минскэнерго», аварийные бригады и ЖКХ запускают теплоснабжение в домах. Уверен, к концу дня тепло будет везде, — сказал Денис Мороз.

По его словам, аварийные службы будут работать круглосуточно, пока система теплоснабжения не вернется в нормальный режим.

Прочитайте, что Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий в среднем на 10% с 1 февраля.

Еще узнайте, что Мингорисполком сказал про QR-коды на светофорах — вот зачем они нужны.

Тем временем мы узнали, главные новшества налогов для белорусов в 2026 году: в два-три раза больше заплатят владельцы части домов и квартир, в пять раз хозяева некоторых мотоциклов, введена пеня за просрочку платежей.

Кроме того, Белстат сказал, что белорусы стали тратить каждый день в магазинах больше 30 рублей.