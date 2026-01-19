ЕП отложит голосование по отношениям ЕС и США из-за ситуации с Гренландией

Европейский парламент перенесет голосование по докладу об отношениях Евросоюза и США в связи с последними событиями вокруг Гренландии. Об этом сообщила представитель ЕП Дельфин Колар.
«Отношения с США стоят в повестке пленарной сессии. Доклад об отношениях, голосование по которому первоначально планировалось провести в среду, скорее всего, будет перенесен», — сказала представитель ЕП на пресс-конференции перед началом пленарной сессии в Страсбурге.
Колар добавила, что голосование будет отложено, чтобы текст доклада мог быть адаптирован в связи с новыми обстоятельствами. Однако представитель ЕП не уточнила, на какой срок перенесено голосование.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении 10%-ных пошлин против ряда европейских стран из-за вопроса о Гренландии. Глава Белого дома уточнил, что меры затронут Данию, Францию, Германию, Великобританию и другие страны. Пошлины будут действовать до перехода Гренландии под контроль США.