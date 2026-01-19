ЦБ готовит запрет на банкноты из «банка приколов»

В России работают над запретом на изготовление и сбыт предметов, похожих на банкноты и монеты.
Банк России предложил ввести в России прямой запрет на изготовление и оборот так называемых «банков приколов» и иной продукции, похожей на настоящие деньги. Соответствующие инициативы регулятора сейчас рассматривают профильные министерства и ведомства. Об этом говорится в официальных материалах ЦБ.
«Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния», — отмечается в документе. Там же сообщили, что предложение сейчас н рассмотрении профильных министерствам и ведомствам.
Регулятор отметил, что серьезную тревогу вызывает применение злоумышленниками изделий, имитирующих банкноты. С их помощью граждан вводят в заблуждение, в том числе социально уязвимых, прежде всего лиц пожилого возраста.
Ранее сообщалось, что в Ревде (Свердловская область) внучка, приехавшая в гости к родному деду, похитила у него 500 тысяч рублей, подменив их купюрами «банка приколов». Пенсионер практически сразу обнаружил пропажу и обратился в полицию, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судов.