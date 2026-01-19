В Воронеже умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Акулов

«Ушел из жизни почетный гражданин Воронежа Николай Сергеевич Акулов. За 98 лет он успел пройти Великую Отечественную войну, отслужив в Челябинской запасной стрелковой дивизии. После началась служба в 360-й роте отдельной Правительственной связи. За службу получил целый ряд наград. Вернувшись в родной Воронеж, он до пенсии проработал в городском управлении связи», — сообщил Петрин в своём Telegram-канале.