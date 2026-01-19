Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Акулов

В Воронеже на 98-м году умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Акулов.

ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Воронежа Николай Акулов, ушел из жизни на 98-м году, сообщил мэр Сергей Петрин.

«Ушел из жизни почетный гражданин Воронежа Николай Сергеевич Акулов. За 98 лет он успел пройти Великую Отечественную войну, отслужив в Челябинской запасной стрелковой дивизии. После началась служба в 360-й роте отдельной Правительственной связи. За службу получил целый ряд наград. Вернувшись в родной Воронеж, он до пенсии проработал в городском управлении связи», — сообщил Петрин в своём Telegram-канале.

Мэр рассказал, что в прошлом году он был в гостях у Николая Акулова, когда поздравлял его с присвоением звания Почетного гражданина.

«Выражаю соболезнования родным и близким Николая Сергеевича», — сказал Петрин.