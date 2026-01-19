Стрельба произошла между пограничниками Афганистана и Пакистана

24 ноября 2025 года в штаб-квартире федеральной полиции в пакистанском Пешаваре произошел теракт. По предварительным данным, на территории комплекса сдетонировали несколько взрывных устройств. После взрывов очевидцы также слышали стрельбу. В результате взрыва смертника погибли не менее трех человек.