Стрельба произошла между пограничниками Афганистана и Пакистана

В южной афганской провинции Кандагар между афганскими и пакистанскими пограничниками в понедельник, 19 января, произошла стрельба.

В южной афганской провинции Кандагар между афганскими и пакистанскими пограничниками в понедельник, 19 января, произошла стрельба.

— Местные источники подтверждают, что в уезде Мааруф провинции Кандагар произошли боестолкновения между афганскими и пакистанскими силами, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, конфликт начался с того, что пакистанские военнослужащие пытались установить колючую проволоку на государственной границе, но афганские пограничники не позволили им этого сделать. Другие подробности боевого столкновения остались неизвестными, передает Telegram-канал «TOLOnews Plus».

24 ноября 2025 года в штаб-квартире федеральной полиции в пакистанском Пешаваре произошел теракт. По предварительным данным, на территории комплекса сдетонировали несколько взрывных устройств. После взрывов очевидцы также слышали стрельбу. В результате взрыва смертника погибли не менее трех человек.

10 ноября в центре Нью-Дели в Индии террорист-смертник подорвал автомобиль Hyundai i20. По словам следователей, преступник состоял в террористической группе, которая действует в округе Фаридабад в штате Харьяна.